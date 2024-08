Survivor: Fiorella fue acusada de liberar la gallina

La participante vegana se sintió conmovida por las condiciones en que viven las gallinas en el campamento Norte, encerradas en un pequeño espacio sucio y con agua estancada "Me duele verlas viviendo en su propia suciedad, sin poder salir ni moverse" confesó la participante y hasta propuso limpiar su hábitat para mejorar su bienestar de las aves.

Embed

Pero el intento de ayudar de Fiorela desencadenó una acusación de su equipo, ya que se la culpó de haber liberado adrede a una de las gallinas. Según Julieta Clemente, la personal trainer vegana le pidió ayuda para limpiar la jaula de las aves y mientras realizaban la tarea, una se les escapó después de que Fio se asustara al verla saltar.

“Se escapó a la mier…, una vez que estaba afuera de la jaula me di cuenta de que no la íbamos a agarrar nunca más” declaró Juli. “Se subió al monte y listo, perdimos la gallina” cerró.

image.png

Entre risas Fiorela aseguró que no la dejó escapar a propósito “Todos saben que no soy partidaria de que un animal esté encerrado y tuve la mala suerte de que se me escapó” dijo.

A pesar de las explicaciones de Fiorela Fraccaro, sus compañeros del campamento Norte no quedaron muy convencidos de su versión. Al respecto, Juan Pablo Busilachi expresó sus dudas sobre esa versión y sugirió que podría haber sido un acto inconsciente de su compañera "Tal vez fue su subconsciente, pero me molestó lo que sucedió" reconoció.

image.png

Por su parte, Agustín Monzón también se mostró escéptico de la versión contada por Fio y explicó que "en el ambiente se siente que Fiorela dejó escapar a la gallina, fue algo raro".

La sospecha de que Fiorela Fraccaro liberó intencionalmente al ave de corral quedó latente en le campamento Norte, y sin dudas seguirá generando debate entre sus compañeros.