Survivor: solos en una isla, pero llenos de problemas

Con los magros resultados obtenidos, los integrantes del grupo comenzaron a buscar a los "capitanes de la derrota" y, al parecer, todo apunta contra contra Giselle Margonari, la croupier del casino, quien tendría posibilidades de convertirse en la segunda eliminada del reality de supervivencia de Telefe.

EL BRAIAN.mp4

Después de sufrir una dura derrota contra el equipo rojo -en la prueba inicial-, y perder el fundamental beneficio del fuego -para cocinar y ahuyentar las alimañas- los integrantes del Campamento Sur tuvieron que elegir a un compañero de su equipo para que abandone el reality.

Braian Zárate -empleado gastronómico de 28 años- recibió nueve votos y fue por amplio margen el elegido por sus compañeros para dejar la competencia. “Les deseo éxito a todos, fue un gusto conocerlos. Dejé a mi bebé, se me hizo difícil, no pensé que iba a ser para tanto” admitió el joven de Villa Fiorito, sin rencores.

A pocos días de su de su desembarco en la isla ubicada en el Tapón de Darién en Colombia, los integrantes del equipo amarillo comenzaron a tejer estrategias y alianzas. Uno de los primeros consensos que se dio entre los hombres fue cuando cuatro integrantes apuntaron contra la croupier del casino “A Giselle ya no la aguanta nadie porque se levantó esta mañana armando puterío, hablando con este, con el otro, diciendo esto de este”.

GISE.mp4

Por su parte, Giselle Margonari confesó cómo vivió la eliminación de su compañero Braian “La parte del concejo es fea, nunca sabés cómo puede ser el resultado. Yo tuve un voto y no me lo esperaba. Y a lo mejor mañana puedo tener todos los votos, nunca sabés cómo se va dando vuelta. Después hay muchos que tejen por atrás, vos no te das cuenta y por ahí te están ensuciando”.

image.png

Además, la croupier recordó una experiencia similar que vivió con otra participante de su equipo “Me enteré que Aixa estaba hablando algunas cosas de mí por atrás, como que le chocaba mi personalidad. También tengo dudas de Mauro porque lo veo que lleva y trae”.