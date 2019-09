Susana Giménez: "Claudio Caniggia tiene las puertas abiertas"

La respuesta de Susana llegó vía Carlos Monti, por teléfono, y dijo: "En realidad no sé qué decirle a Claudio. Mariana ha venido al programa y hasta ha hecho sketchs. Esta vez vino y ‘vomitó’, hizo catarsis con su vida y la verdad es que yo no la puedo juzgar. Él tampoco".

Y continuó: "Por supuesto que cuando hablan de uno, el otro se siente mal, pero yo tengo un programa de entretenimientos y entrevistas, ha venido todo tipo de gente".

Para concluir, Susana aseguró: "Si Claudio quiere venir, tiene las puertas abiertas. Pero siempre ha sido así el programa, no es con Mariana. Si viene alguien y quiere contar... Yo no voy a obligar a nadie, pero yo no le voy a contestar, no quiero entrar en líos". Caniggia descarto la idea de ir a lo de Sú: "yo no hablaría de ésto y además elijo donde ir".