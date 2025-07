Susana Giménez revelo cuánto pagó Graciela Alfano para hacerle una "brujería de muerte"

"Es mentirosa y no lo puede controlar... Me hizo una brujería. En lo de Miguel Romano me esperaban unos chicos que me dijeron ‘Te hicieron un trabajo de muerte y pagó 5 mil dólares’", recordó Susana, dando detalles de en qué contexto se enteró del supuesto trabajo de "magia negra" que le habría hecho Graciela, muchos años atrás.

"Jamás hablo por hablar...”, aseguró la conductora, al sostener que lo que dice sobre el trabajo que le habría realizado Alfano, tiene fundamento. De esa forma, mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza camino a Turquía, la diva contó todo de donde salió su creencia sobre la maldad que le habría realizado Alfano.

Recordemos que, pocos días atrás, Giménez habló por primera vez de la bronca que acumula con Alfano, a partir de que el ícono de los 90 dijo que el tapado usado en la famosa tapa que hizo María Julia Alzogaray para la tapa de Revista Noticias en épocas menemistas, era suyo. ”Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas. Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre. Se cuelga de nosotros para tener prensa esta hija de su madre. Me cansó. ¡Me cansó!".

MORIA A FONDO CONTRA SUSANA

“No quiero que se me salga la cadena. Hace tantos años que la gente a veces habla al cuete… Y bueno, me cansé. Me tomaré un Alplax cada vez que escuche a alguien que dice alguna bolu... Hace 4 años que no tomo alcohol", aseveró Susana, alejada de las bebidas "espirituosas". Pero, pero, pero, Moria Casán volvió a dedicarle "algunas chicas".

Susana Giménez, nota.jpg Moria Casán volvió a arremeter contra Susana Giménez, a través de las redes sociales, con un picante mensaje.

Fue a través de su cuenta oficial de X, que Casán volvió contra Giménez, con picantes definiciones, fiel a su irónico estilo, a la hora de las declaraciones en medios tradicionales o en redes sociales: "Hello, se ha comprobado que el Alplax con el merlot y el malbec envejecido en grandes toneles de roble, es incompatible”.