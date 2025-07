Beto Casella rompió el silencio tras la ausencia de todo el equipo de Bendita Tevé al aire

"Any (Ventura) empezó a tener náuseas. A Maglietti (Alejandra) le empezó a patear un poquito el embarazo. El locutor Marino Flatt con una jaqueca de locos. Enzo (Aguilar) que con su garganta estaba así... Una cosa que, por ahí, estamos somatizando. Nosotros, espalda con espalda, en el buen sentido, hasta la enfermedad", sumó Casella, al aire.

"Es lo que yo puedo contar públicamente para no parecer conflictivo... Hoy no sé como voy a estar de la garganta a las 7 de la tarde. Yo trabajando en radio o en tele, te lo puede decir quien sea, ¿me escucharon alguna vez hacer un reclamo?. ¿Me escucharon decir alguna vez ´qué frío que hace acá, esto está mal impreso´. No traigo un problema nunca", puntualizó el conductor.

"Ahora, no me boludes, no me forres como patrocinto de estancia porque somatizo. Entonces, me empieza a picar la garganta. No me boludes con ´ustedes son el programa que más le factura al canal, como te vas a... Que importa´", lanzó Beto, sin filtro, visiblemente molesto por lo que viene viviendo en los últimos tiempos, con distintas problemáticas con el canal.

BETO A FONDO POR LOS DERECHOS DE SUS COMPAÑEROS

"Yo voy a laburar, no molesto pero no me forres... Ojo, no es fácil que se hayan indispuesto todos", advirtió, Casella. "¿Lo vieron a esto alguna vez? Tenés que tener un grupo muy unido, que dice ´yo estoy´. Porque las situaciones laborales de cada uno, son diferentes. Algunos están en relación de dependencia, otros no. Yo lo tengo en cuenta...".

"Y, por supuesto, también me hago cargo ante una mínima represaría con alguno (hace el gesto de que se va del programa). No me esclavices a la gente que trabaja conmigo. También, tema de dinero. por ahí, hay gente que hace rato está reclamando una moneda, y no hay respuesta,. Siempre la respuesta ´mes que viene te lo resuelvo´. En un punto, es un poco conmovedor. Que hoy en día nadie se salva solo", cerró Casella, con atino.