Cómo fue la brujería que le hizo Graciela Alfano a Matías Alé para "trabar su virilidad"

"Luego de separados, Graciela Alfano le hizo un trabajo a Matías Ale para ´atar su virilidad´", contó Daniel Fava, al aire de A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, en América, al leer un mensaje que le llegó a su teléfono. "Señor Ventura, acusándolo y señalándolo con el dedo...", agregó el panelista, dándole paso a Luis Ventura para que cuente todo lo que sabía sobre el tema.

"Fue en el Cementerio de San Miguel... Pregúntenle al especialista en Paranormales Morgan (Alejandro), que el tuvo que ver. Sobre todo con el tema de... El lo destrabó", contó el periodista, con los detalles del supuesto daño que el ícono sensual le habría hecho a su ex, a fin de complicarle su vida amorosa e íntima.

"A Morgan no sólo pregúntenle eso sino que también sobre lo de la maison de Jorge Ibáñez... Eso se lo tienen que preguntar a Matías Alé", agregó Ventura, al aire, revelando algunos de los datos que tiene sobre los posibles trabajos de "magia negra" que habría hecho Graciela a quien fue su pareja y, también, su íntimo amigo fallecido, Jorge Ibáñez.

SUSANA GIMÉNEZ HABLÓ DE LA "BRUJERÍA" QUE LE HABRÍA HECHO ALFANO

"Es mentirosa y no lo puede controlar... Me hizo una brujería. En lo de Miguel Romano me esperaban unos chicos que me dijeron ‘Te hicieron un trabajo de muerte y pagó 5 mil dólares’", aseguró Susana Giménez, en las últimas horas, durante una nota televisiva, en la previa de su viaje a Turquía, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

"Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas. Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre. Se cuelga de nosotros para tener prensa esta hija de su madre. Me cansó. ¡Me cansó! Jamás hablo por hablar...”, planteó la diva, firme en su postura, al sostener sus dichos sobre el supuesto accionar de Alfano.