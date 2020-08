Susana Giménez reveló el difícil momento que atraviesa Mirtha Legrand

“Acá es más libre que en Buenos Aires, pero no salgo mucho. Estoy como recomiendan: todo el tiempo en el campo, todo ventilado, respirando aire fresco”, aseguró en la videollamada que se publicó a través de Instagram Live.

En un pasaje de la entrevista, el cantante quiso saber si la diva de los teléfonos mantenía un diálogo fluido con la otra gran diva argentina. Ante este interrogante, Giménez reveló que se comunica diariamente con Mirtha Legrand, de quien se ha vuelto una suerte de confidente durante la pandemia.

“Este año ha sido un año feo para ella con la muerte de sus hermanos, pero bueno. De a poquito está saliendo”, comentó sobre el duelo que atraviesa Legrand tras la muerte de José A. Martínez Suárez y Goldy.

Y agregó: “Nos hablamos por chat, y está muy muy triste. Sobre todo porque no puede trabajar. Ella nació para trabajar y ahora no puede y la tiene mal”.

Mientras describía las virtudes de “La Chiqui” –“cualquier país desearía tener una personalidad así”-, el Puma se entusiasmó con la idea de realizar una videollamada con Legrand y publicarla. Pero, rápida, Susana hizo que bajaran sus expectativas: “El tema es que ella es muy coqueta. Yo soy más bestia, no tengo problema. Me pongo los anteojos y ya salí”.

Y cerró: “Ella, si no tiene peinador o maquillador, no te sale. El otro día estábamos hablando y me dijo ‘te dejo porque llegó mi peinadora’. ¡Me encantó! Y yo le dije ‘Te amo, sos lo más’. Es divina”. Mirá la charla completa:

