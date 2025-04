Tamara Paganini, contra Gran Hermano tras la muerte de Verónica Zanzul

Hace pocas semanas, murió Verónica Zanzul, conocida como "La Colo", una de sus compañeras de esa edición y también su amiga personal desde hace varios años. Según denunció Tamara, Verónica no pudo levantar cabeza luego de haber formado parte del popular ciclo de Telefe.

En diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, en la pantalla de América TV, la mediática habló de la muerte de Verónica, a los 48 años, y de su propio drama.

“Yo pensé tres veces en hacerlo, es más, yo en mi agenda tenía tres cartas por si en algún momento tomaba coraje y finalmente me quitaba la vida. No sabía cuándo iba a tomar coraje para eso y llevaba tres cartas escritas como de despedida. No aguantaba más”, reveló Paganini.

“El amor no cura todo, se necesitan profesionales. Mi mamá tenía un montón de amor. Yo tenía un montón de amor. Y sin embargo, pensé tres veces en tirarme abajo de un tren. Gran Hermano no tiene la culpa. Gran Hermano no tiene por qué cuidarte porque es un negocio. Los negocios no te cuidan”, afirmó.

Tamara recordó que al salir de la casa “no conseguía trabajo. Un trabajo normal. No podía caminar por la calle. Llegué a vestirme de hombre para que no me reconozcan... Sistemáticamente, de todos los Gran Hermano sale algún pibe que empezó a tener ataques de pánico o que fue anoréxica... Es terrible”.

Sobre Verónica Zanzul, Tamara contó que “tenía problemas con el alcohol, pero así como cada uno de nosotros tuvimos problemas con muchas cosas”.