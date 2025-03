Gran Hermano: otra vez Catalina dentro de la casa

La exparticipante de la anterior edición del programa conducido por Santiago del Moro, tiene la oportunidad de regresar -por segunda vez- a la casa más famosa y el motivo de su elección fue que ella ya había vuelto en el repechaje de su del reality en la temporada anterior. Cata fue la quinta y decimoséptima eliminada en GH 2023/24.

“Según lo que piensa Gran Hermano, a esta persona le faltó contar una parte. Le faltó mucho por hacer y por contar. Cosas de juego puro” indicó Santiago del Moro antes de dar a conocer el nombre de que quien se hizo acreedor del Golden Ticket.

La médica pediatra santafecina ingresó a la casa con las luces apagadas, con una gran capa negra con capucha y mientras los actuales jugadores estaban “congelados” en el ventanal mirando al jardín. “Que se caigan las caretas”, expresó la Catalina Gorostidi al sacarse el largo vestuario que la cubría totalmente, dejando al descubierto su "transparente" vestido.

Casi desnuda, debido su vestido con muy poca tela, Catalina Gorostidi saludó cariñosamente a todos y les dijo “vamos a divertirnos”, afirmando que no tiene “nada personal” en el juego de Gran Hermano.

"A mí me gusta el quilombo, pero no el quilombo por los puchos. Eso es una adicción y se respeta. Vine a poner orden. No vine en modo zen" les advirtió la última beneficiada por Golden Ticket.