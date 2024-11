Tato Young, tras sobrevivir a un aneurisma: "Toqué la muerte de cerca"

Pese a que inicialmente se habló de que había tenido un accidente cerebrovascular (ACV), desde la institución médica porteña en la que fue asistido precisaron en su momento que en realidad había sufrido un cuadro de "hemorragia subaracnoidea secundario a ruptura de aneurisma cerebral" que requirió una cirugía de emergencia.

Este viernes, Young utilizó sus redes sociales para subir un emotivo posteo en el que contó cómo transcurrió todo este tiempo: "Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta".

"Pero no sólo los médicos, de los que ya hablaré. También la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá y mis hermanos y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y el deseo de muchos y la voluntad de tantos, también la mía", continuó.

— Tato Young (@eltatoyoung) November 15, 2024

Y finalmente, cerró: "En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca".

El posteo no tardó en generar respuestas de distintos colegas y compañeros del periodista y escritor especializado en investigaciones políticas y judiciales. "¡Qué emoción leerte Tato! ¡Abrazo enorme!", publicó Cristina Pérez. "Te queremos Tato", escribió Luis Novaresio.

"Qué alegría leerte Tato querido. Rezamos todos por vos y tu familia. Abrazo gigante", puso José del Río. "¡Grande Tato Young querido!", sumó Nicolás Wiñazki. "Acá está, este es mi hermano que está de vuelta con todo. Vamos Tatín, cruzaste el desierto y el agua está ahí, a unos cuántos metros nomás. ¡Te quiero!", publicó Claudio Savoia, quien durante años compartió la redacción de Clarín con Young.

Desde el sanatorio emitieron el primer parte médico el 23 de septiembre informando que Young había sufrido una “hemorragia subaracnoidea, secundaria a ruptura de aneurisma cerebral”. El documento, aunque alertaba sobre la gravedad del cuadro, traía noticias alentadoras: “Se encuentra desvinculado de la ventilación mecánica y sin déficits neurológicos”.

Lorena Maciel Tato Young.jpg Lorena Maciel y Tato Young estuvieron muchos años en pareja y tienen hijos en común.

"Tato" comenzó su carrera en medios gráficos, donde se especializó en investigaciones sobre política, corrupción y espionaje. Fue editor del equipo de investigación de Clarín hasta 2012. En la actualidad conduce "Volviendo a Casa", un programa que acompaña las noches de lunes a viernes en Radio Mitre, y es parte del equipo de "Encendidos en la Tarde", donde comparte micrófono con María Esther Sánchez, Rolo Villar y el doctor Daniel López Rosetti.

En televisión, en tanto, formó parte de ciclos como "Informe Central", "QQME", "Animales Sueltos" y "El Diario de Mariana". Además, escribió seis libros, entre ellos "SIDE, la Argentina secreta", y obtuvo varios premios. En 2007 recibió un galardón de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y en 2012 fue distinguido con el Premio Rey de España por un trabajo multimedia sobre los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad.