Tenso cruce entre Charlotte Caniggia y Zaira Nara en el Bailando 2023

La hermana de Wanda reemplaza a Pampita por unos días y está acompañada de Ángel de Brito, Moria Casán y Marcelo Polino.

En un momento de la noche, Charlotte no dudó en responder si ella (Por Zaira) le caía mal: "No me cae mal pero opino que en el jurado tiene que estar gente que sabe de baile, ponele Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, esa onda", disparó sin dudar la mediática hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

De manera casi inmediata, Zaira Nara recogió el guante y le respondió: "Bueno, Charlotte, no estamos en el teatro Colón y estamos punteando a gente que no sabe bailar, a veces, pero me parece que es un show".

Tras la contundente respuesta, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, remarcó: "Es como que me sientes a mi ahí a opinar, es lo mismo, la amo, es copada, pero...".

Ante esto, Zaira señaló que, en todo caso, le caía "mal la decisión de la producción": "A mí si me llega el llamado, ¿qué voy a hacer? Arreglatelás con Hope, ¿Quién me eligió?", bromeó la modelo.