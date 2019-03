The Walking Dead: ¿se viene un nuevo spin-off de la serie?

La cadena televisiva que produce el show se encuentra desarrollando un nuevo proyecto vinculado al universo zombie creado por Robert Kirkman

Aunque los niveles de audiencia no son tan altos como en sus temporadas previas, The Walking Dead aún se sostiene como la serie más vista en un canal de cable. Este éxito ya se extendió a su spin-off, Fear the Walking Dead, y ahora podría tener un nuevo desprendimiento.