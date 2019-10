La cadena AMC compartió fotogramas que muestran a los protagonistas de un nuevo show ambientado en el apocalipsis zombie

Cuando muchos creían que The Walking Dead se encontraba agonizando, la novena temporada logró sostenerse como un zombie en el rating y revitalizar la franquicia. Este renacer no solo sirvió para que la cadena AMC confirme que la serie puede llegar a durar tres años, también fue fundamental para encarar la producción de un nuevo spin off.