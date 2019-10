Matt Damon reveló cómo perdió 250 millones de dólares

Su caso no solo tiene que ver con la negativa a tomar un personaje que se grabó en la cultura pop -como hizo Tom Selleck cuando le ofrecieron ser Indiana Jones, por ejemplo-, él además dejó pasar una suma de dinero impresionante cuando se resistió al papel principal en Avatar (2009).

La historia se vuelve más terrible si tenemos en cuenta que el director James Cameron intentó seducirlo con una oferta irrechazable: el 10% de las ganancias totales. Sin embargo, en ese momento, Damon prefirió seguir al frente de la franquicia de Jason Bourne que lo confirmó como un héroe de acción.

"Cuando Jim Cameron me lo ofreció, dijo: 'Ahora, escucha. No necesito a nadie. No necesito un nombre para esto, un actor con nombre. Si no tomás esto, voy a encontrar un actor desconocido y se lo daré, porque la película realmente no te necesita. Pero si usted toma el papel, le daré el diez por ciento", contó en una entrevista concedida a THR.

Por supuesto que cuando recibió la propuesta, el actor nunca se imaginó que el film sobre los habitantes de Pandora ostentaría el título "del más taquillero de todos los tiempos" hasta el estreno de Avengers: Endgame (2019). Y mucho menos se imaginaba que en caso de aceptar, su cuenta bancaria sumaría más de 250 millones de dólares.

Lejos de dramatizar o lamentarse, Damon contó una anécdota muy particular al respecto en la que involucró a John Krasinski –mejor conocido como Jim Halpert para los fanáticos de The Office (2005-2013)-.

“Le conté esta historia a John Krasinski cuando estábamos escribiendo Tierra Prometida (Promised Land, 2013). En un descanso le cuento y él dice: "¿Qué?" Y se pone de pie y comienza a pasearse en la cocina. Él dice: 'OK. OKAY. OKAY. OKAY. OKAY. Si hubieras hecho esa película, nada en tu vida sería diferente. Nada en tu vida sería diferente en absoluto. Excepto que, ahora mismo, estaríamos teniendo esta conversación en el espacio'”, afirmó.

A la distancia el protagonista de Misión Rescate (The Martian, 2015) se lamenta mucho más por no haber trabajado con el cineasta multipremiado que por haber "perdido" tanto dinero. "Al tener que decir que no, me di cuenta de que probablemente estaba dejando pasar la oportunidad de trabajar con él. Eso apesta y eso sigue siendo brutal. Pero todos mis hijos están comiendo. Lo estoy haciendo bien", confesó.

A partir del 2021, las secuelas de Avatarempezarán a llegar a los cines. Pero esta vez el teléfono de Damon no sonó con ninguna propuesta interesante. Sin dudas lo hubiese pensado mucho mejor.

