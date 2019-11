A tal efecto, la joven, hoy de 27 años, se presentó en el ciclo Debo Decir, donde le contó a Luis Novaresio que se siente “afortunada”. "Soy un afortunada, fui escuchada por todos, hasta por el Sistema, pero esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres que enfrentan estos delitos. Si hay algo que no soy es única, éste es un problema que atraviesa a toda la sociedad", dijo.

Consultada sobre cómo cree que afectó a su trabajo la denuncia que realizó contra uno de los actores más conocidos de la TV, ella manifestó que durante un buen tiempo no fue convocada. "La noticia (del pedido de detención de Darthés) me agarra en un momento en que pude volverá la cotidianeidad, a la profesión a actuar. Cuando surgió la acusación también estaba filmando una película, contenida por un equipo. Ahora me siento contenida por ", recordó.

ADEMÁS:

Asimismo, explicó cuáles fueron sus sensaciones en el año que transcurrió desde que hizo la denuncia junto al colectivo Actrices Argentinas, el 11 de diciembre de 2018. "Cuesta esperar los tiempos de la Justicia, fueron 11 meses de incertidumbre. Esto tiene un costo personal, se hacen públicas las pericias físicas y psiquiátricas. Espero que vayamos avanzando y que no haya necesidad de hacer una movida como la que hicimos", se esperanzó.

Finalmente, Thelma afirmó que a pesar de que su caso haya prosperado, ahora se mantendrá en la lucha. "Hay algo que me va a acompañar para siempre. Ahora la militancia feminista ocupa el mismo espacio que la actuación, a lo que me dedico desde los 6 años. Entiendo el peso que tiene mi caso para la sociedad y que sirva para trabajar sobre una realidad que no es la de todas", sostuvo.

"Cuando uno va a las estadísticas se termina de armar una idea más concreta de la realidad. De mil casos de abuso sexual, apenas 100 tienen una denuncia concreta y solo uno llega a condena", señaló.

¿Cómo te bancás que te digan ´no te creo´ o ´lo está haciendo por notoriedad´?, le preguntó Luis Novaresio.

“Yo creo que soy una afortunada porque realmente tengo un entramado que me permite estar muy contenida. Entonces dentro de lo que entiendo que se genera en el imaginario, desde mi lugar de víctima, soy una privilegiada. Soy una privilegiada porque tengo un grupo de amigas maravillosas, tengo contención, me dedico a lo que amo. Además milito mi feminismo desde todos los privilegios posibles: soy CIS (reconozco con el sexo con el que nací), blanca, clase media, soy hegemónica… Entonces realmente tengo como un montón de lugares de privilegios y soy aceptada como una persona; y fácil empatizar conmigo”, explicó.