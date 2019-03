Thelma Fardín reveló que no tiene trabajo y debe el alquiler

En la entrevista, Fardín contó que después de revelar lo que vivió en aquella ocasión, las ofertas de trabajo le han dejado de llegar, y que ahora enfrenta una complicada situación económica. "Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. A ver..., no pagué el alquiler este mes. Ya se está resolviendo, no es que voy a estar en la calle mañana, pero mi rol conlleva un montón de otras situaciones: ¿quién me sostiene emocionalmente? ¿Quién me presta plata en estos dos meses que yo no podía trabajar, porque...? ¿Quién me va a contratar en este momento como actriz?", le dijo a la revista Ohlalá.

Asimismo, Thelma niega que vaya a considerarse un referente, gracias a la ayuda y la contención del colectivo Actrices Argentinas. "Me hago cargo de mi rol en este momento. 'Me hago cargo', suena a que me pesa, pero ya no me pesa. Encontré un equilibrio, no lo siento solo sobre mi espalda, porque estoy acompañada, asesorada, preguntando todo el tiempo".

ADEMÁS:

"Esta movida no se generó desde el querer castigar, no era 'Yo voy a estar bien si logro el castigo'. Pero me gustaría que mi caso fuera ejemplificador, que sentara un precedente. De 1000 casos que suceden, solo 100 se denuncian y solo 1 o 2 llegan a condena", aseguró Thelma.

"A todas esas mujeres y hombres que pasan por situaciones como la mía: no nos tenemos que quedar tirados y llorando, la herida está, pero cuando hablas, ya no es una herida abierta. Al contrario, cuando hablas la estás sacando, en ese sacarla permitís que empiece el proceso de cicatrización", aconsejó.

Asimismo, la actriz manifestó que le causó sorpresa la reacción de su hermana, Carla Lescano, cuando salió a rebatir su denuncia, apañada por el letrado Fernando Burlando, que asesora a Darthés. "Mi hermana fue una de las primeras personas a las que consulté antes de hacer la denuncia, porque sabía que iban a indagar por ahí. 'Te apoyo', respondió. Y bueno, después a cada uno se le juega otra cosa con su historia personal. Ahí no me puedo meter", reveló.