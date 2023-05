Tina Turner: 6 hitos para recordar a la "reina del rock"

La "reina del rock" falleció en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, en Suiza, luego de una prolongada enfermedad, dijo su representante. Debido a esta noticia, a continuación te dejamos algunos de los hitos que logró esta gran artista.

-SUS COMIENZOS CON IKE TURNER

En 1957, Ike Turner conoció a una joven Tina Turner de 17 años en un local de Saint Louis y no tardó mucho en contratarla como vocalista para su banda Kings of Rhythm. Además, le compró ropa, pagó su tratamiento dental y le dio el nombre artístico de Tina Turner.

El dúo musical que formaron fue muy exitoso, sin embargo, Ike era adicto a la cocaína y tremendamente violento, cosa que quedó más que demostrada con el trato que le daba a su esposa, que más de una vez mostró las marcas de este abuso.

Todo esto llevó a Tina a tratar de suicidarse, pero en lugar de esto y consciente de que su vida era un infierno abandonó como pudo a su marido.

-SU RECITAL EN ARGENTINA

El 3 de enero de 1988, Tina Turner llegó por primera y única vez a Buenos Aires como parte de su gira "Break Every Rule", y se presentó ante un estadio de River repleto. La cantante, icono del soul en los 60 junto a su entonces marido Ike, había vuelto al estrellato en 1984 con el disco "Private Dancer" y había participado de la grabación del single "We Are the World".

El show porteño, que arrancó con "What You Get Is What You See" y terminó con "Paradise Is Here", pasó por todas las etapas de la carrera de Turner, incluida una versión de "Acid Queen", el tema que interpretara en la película Tommy, de The Who. Algunos de los hits que cantó esa noche fueron "Typical Male", "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero", "What's Love Got to Do with It", "Proud Mary" y "Nutbush City Limits". El concierto se transmitió por Canal 9.

-EL COMERCIAL QUE HIZO PARA PEPSI

Cuando Tina Turner saltó a la fama, llamó la atención de Pepsi y la contrató para hacer un comercial, lo cual era un gran honor en ese entonces.

Justo cuando la intérprete originaria de Nutbush, Tennessee (Estados Unidos) se encontraba en la cima, Pepsi la convocó para hacer un comercial, el cual filmó en 1988.

Existen dos versiones de dicho comercial de Tina Turner, uno de ella sola interpretando el tema de la marca de refrescos en cuestión y otro cantando junto a Emmanuel.

-SU PRESENCIA EN "MAD MAX"

Turner también actuó en dos películas, Tommy (1975) y, la más famosa Mad Max 3: Más Allá de la Cúpula del Trueno (1985). En la película de George Miller interpreta a Aunty Entity (Tía Ama), una guerrera que le sirve de obstáculo al Max de Mel Gibson.

Lo raro es que es la de Mad Max es una de las pocas incursiones que hizo Turner en el cine de ficción. Sin dudas, Tía Ama es el personaje más relevante que hizo en su vida.

Turner grabó dos temas para Mad Max 3, “We Don't Need Another Hero (Thunderdome)” y “One of the Living”, que tuvieron mucho éxito en los 80.

-LA BIOPIC "TINA"

Tina: What’s Love Got To Do (La verdadera historia de Tina Turner), película de 1993, dirigida por Brian Gibson es una biopic que narra la vida de la cantante.

Protagonizada por Angela Bassett quien dio vida a Tina Turner, obtuvo dos nominaciones al Premio Oscar para Mejor Actriz, así como Mejor Actor, para Laurence Fishburne.

La película actualmente no se encuentra disponible en Netflix, sin embargo, está disponible en las plataformas de streaming Star+ y Apple TV.

-SU DOCUMENTAL

Mientras que en 2021, un documental llamado TINA fue lanzado por HBO Documentary Films. El documental TINA tuvo su premier en el Festival de Berlín en 2021, el cual habla sobre Tina Turner, y recibió una gran respuesta por parte de la crítica.

tina-587376809-large.jpg_549452588.webp En 2021, un documental llamado TINA fue lanzado por HBO Documentary Films.

Actualmente el documental TINA de 2021 se encuentra disponible en HBO Max.