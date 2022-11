Tini está en Qatar tras las críticas por la derrota de Argentina

La cantante había indicado que no viajaría para ver la Copa del Mundo, aunque hace algunas horas fue vista en el aeropuerto de Madrid rumbo a Qatar para asistir al partido frente a México.

"Tini está en Qatar, llegó hace 15 minutos", indicó la periodista Yanina Latorre en su cuenta de Twitter. En el aeropuerto del país anfitrión la esperaron su padre Alejandro y su hermano Francisco, quienes ya estaban instalados desde hace algunos días.

https://twitter.com/yanilatorre/status/1596134307269345280 Tni esta en Qatar, llego hace 15 minutos #lam — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 25, 2022

A pesar de revolucionar las redes por ser "la novia de" la artista no se pronunció, mientras que su papá sí lo hizo al responderle un tweet al ilustrador Nik.

El padre de Tini, el productor Alejandro Stoessel, salió a defender a su hija: “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu tuit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos como yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Sé que tu profesión es hacer humor, pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”. Es una lástima pero el hecho de que un hombre ‘salga a defender a una mujer’ o, al menos, a solidarizarse con ella, en general, es más legitimado que la propia persona que está siendo agredida se defienda o que otra mujer salga en su defensa".

Además, no fue el único que respaldó a la cantante, Camila Homs, ex del futbolista y con quién hubo escándalo por la posible infidelidad, también habló al respecto: “La gente es mala, la culpan a ella, pobre. Me parece que no tiene nada que ver, es algo propio del partido, le puede ir bien o le puede ir mal".

Aunque las críticas fueron más que elocuentes Tini decidió no hacer eco de ellas y ya se encuentra en Qatar para poder ver el partido que este sábado disputará el equipo dirigido por Scaloni, tratándose de uno de los más importantes ante el resultado negativo en el debut.