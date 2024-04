Tini Stoessel comienza sus shows en Hurlingham

La joven artista no solo comenzará con sus shows este jueves 25 de abril, sino que debido al fervor de sus fanáticos, decidió sumar dos fechas adicionales, extendiendo su presentación hasta el lunes 29. Esto significa que estará ofreciendo su espectáculo los días 25, 26, 27, 28 y 29 de abril a las 21:30 horas en el predio ubicado en Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1411.

TINIHURLNUEVASHOW.jpg

Según definió la cantante y actriz de 27 años, estos shows en la ciudad bonaerense "va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva, contando esta historia como nunca antes lo hice en un show".

Por esa razón, la interprete le dedicó un especial mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores que serán parte de esta nueva etapa: "Buen día mis amores. Agotaron todas las entradas para los shows. Gracias por estar en este presentación, para ’Un mechón de pelo’. Que emoción poder compartirlo en vivo con ustedes".

tini-stoessel-tras-hacer-sold-out-en-sus-shows-1788330.jpg

Las canciones que integran el disco "Un mechón de pelo" reflejan las distintas crisis personales, emotivas y artísticas que atravesó la cantante y actriz en el último año y medio, lo que le dio argumentos para escribir las diez canciones que le dan forma a este trabajo.

“Perdón que me puse tan emocional, estoy así desde ayer a la noche. Casi que no pude dormir, es que tengo muchos sentimientos encontrados. No quería dejar de pasar por acá para decirles gracias y que no se sientan solos ni solas. Todos estamos pasando por diferentes procesos. Y de eso se trata la vida, de ser sincero con uno mismo y animarse a estar en los lugares oscuros para entender qué está pasando”, dijo llorando Tini el día que estrenó el álbum.