Juariu, la periodista/stalker de los famosos, fue mostrando en sus redes sociales imágenes del casamiento del hijo de Ricardo Montaner y no perdió de vista los detalles que relacionaban a Yatra y Tini. A pesar que, en ninguna imagen aparecen juntos, la ex pareja compartió escenario cuando sonaba el tema de Tini con Mau y Ricky "Recuerdo".

sebastian_yatra_tini_stoessel1.png Tini y Sebastián Yatra juntos en el escenario

Y eso no es todo... Juariu investigó un poco más y publicó una foto donde pareciera ser que Tini está junto a Yatra y a Lele Pons al aire libre. La realidad es que no se distingue si es la cantante o no, pero los fans prefieren creer que sí y continuaron creando suposiciones.

casamiento_stefi_roitman_ricky_montaner3_0.jpeg Sebastián Yatra, Lele Pons y ¿Tini?

Es más, previo al casamiento de Stefi y Ricky Montaner, los seguidores de la ex pareja comenzaron a publicar fotos y las examinaron al estilo Juariu, es decir, viendo hasta el más mínimo detalle. Según lo publicado por los fans de Tini y Yatra ambos habrían compartido unos días juntos en Cariló, en la casa que tiene la cantante argentina. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque los dos subieron fotos a sus redes con el mismo techo de fondo.

¿Será verdad que Tini y Yatra están apostando nuevamente al amor? Aún no lo sabemos, pero seguiremos prestando atención a esta posible reconciliación.