“No lo entiendo, simplemente no lo entiendo, es literalmente lo menos que podemos hacer. Y si alguien de verdad tiene intención de basar todo su argumento en negarse a hacer lo menos que puede hacer, entonces no me fiaría ni siquiera de ellos para tener permiso de conducir”, explicó Tom Hanks, que no deja de mostrar su postura contra aquellas personas que obvian el cumplimiento de las medidas sanitarias mínimas que permiten controlar de cierta forma la propagación del virus.

Existe un debate abierto en Estados Unidos, en el que muchas personas creen que el uso del tapabocas para prevenir el coronavirus es un aspecto de poca importancia.

Ante ello, y consultado por la agencia AP, Hanks ha expresado: “Si no eres capaz de usar una mascarilla, lavarte las manos y mantener la distancia social, no te respeto, hombre. No creo en tu argumento”.

En una entrevista en el programa “Today Show”, añadió: “La idea de limitarte simplemente a cumplir con lo tuyo debería ser muy fácil: Lleva mascarilla, practica la distancia social y lávate las manos. Hacer tan solo eso significa que estás contribuyendo a mejorar tu casa, tu trabajo, tu ciudad y a la sociedad en general”.

Cuando dio positivo su test por COVID-19, Tom Hanks se encontraba filmando la vida de Elvis Presley, película que ya no será estrenado en salas de cine sino en plataformas digitales.