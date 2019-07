Este será su quinto film sobre el Hombre Araña ¿Cómo se siente? ¿Por cuánto tiempo veremos a Mr. Parker?

TH: Es increíble, fue ayer nomás cuando me contrataron para hacer este rol, y aquí estoy de nuevo. De todas las películas en este universo, este último es del que me siento más orgulloso. Fue el más duro que hacer y el de mayor riesgo que jamás había enfrentado con este papel. Estoy muy interesado en saber lo que pensará el público.

¿Por qué es distinto de los anteriores?

TH: Creo que la audiencia no está preparada para ver lo que nosotros hicimos. Me siento muy halagado que haya venido a Bali para entrevistarme y hablar respecto de mi película. Hubo algo divertido, estaba tomando un trago con un amigo el otro día y yo le dije que recientemente había trabajado mucho y que estaba cansado y de decir ‘Uf, tengo que trabajar la semana próxima, debo trabajar!’ él me pregunto ‘¿A dónde tienes que ir a trabajar?’ Le conteste ‘Bali’, y me dijo, ‘!Callate, callate! Nada menos que Bali!’. Y sí, es maravilloso estar aquí y la película realmente será algo muy especial.

En la presentación previa al estreno hay una escena con Zendaya en donde ustedes aparecen enloquecidos de amor. Superhéroe en la pantalla pero nunca se lo ve acompañado con alguna dama. ¿Como es en la vida real?

TH: No sé como contestarle a su pregunta. Juego mucho al golf. Me va muy bien en mi carrera y estoy en el centro de la atención cuando lo necesito hacer, así, raras son las veces que voy a pre-estrenos de películas en donde no actúo. También es rara mi presencia en las reuniones sociales, me gusta vivir una vida regular cuando no estoy haciendo este trabajo irregular. En lo que respeta a mi, no he notado la diferencia.

Tom Holland Spider-Man

¿Se asombra cuando la gente lo descubre en la calle?

TH: Sí, quiero decir que hay ocasiones donde la gente se excita cuando me descubren, lo cual es realmente halagador y divertido.

¿Podría hablar sobre la evolución del traje de Spiderman?

TH: Fue algo cómico. Lo único que pedí fue un cierre relámpago, así podía ir al baño y ellos me lo negaron. El mayor cambio fue en el primer traje que estoy usando ahora, , este casco en mi cabeza se quebró un día y me corto la cara realmente mal. Tuvimos que reconfigurar, así que el casco nuevo fue mucho más confortable, pero no me dejaban¡ ir al baño, En la primera película, recuerdo que un día permanecí once horas con el traje puesto. Llamé por teléfono a mi mamá. Fue un día muy duro y le dije ‘Ma, he tenido un día muy duro y que me quejaba etcétera, etcetera.’ Y después, al día siguiente, el productor vino a verme y me dijo luego de saludarme, ‘Tom, ¿podemos hablar en privado?’ Pensé que había algún problema conmigo. Dijo, ‘¿Como están tus riñones?’ Le contesté que estaban bien y porque me preguntaba eso. El me contestó: ‘Tu madre me llamó ayer y básicamente me pidió que te dejara ir al baño’. Mi mamá se preocupo por mi y yo estaba filmando en Atlanta!!.