Tomás Videla, de su Nominación a los Hollywood Music in Media Awards, al Estreno de Elevation

La música de este thriller, que fusiona acción, terror y suspenso, fue compuesta por el reconocido H. Scott Salinas, quien contó con la colaboración de Tomás Videla. Además de asistir en el proceso creativo, Videla fue responsable de orquestar la música, preparándola para su grabación.

La banda sonora fue grabada con la Budapest Scoring Orchestra y mezclada en los estudios de Paramount por The Formosa Group. Ya está disponible en todas las plataformas. Videla describe el proyecto como un desafío emocionante. “Venía de trabajar en The Dynasty, una serie documental, donde la compusimos casi diez horas de música de diversos estilos, y Elevation fue un cambio total. Como es una película, hay menos música que en una serie documental y exploramos una música mucho más intensa y dinámica, y la orquesta jugó un papel clave en lograr ese efecto”, explicó el compositor.

Además, este año, Videla ha sido nominado por segunda vez a los Hollywood Music in Media Awards (HMMA) en la categoría de Best Score - Documentary Short por su trabajo en Super Human Body: World of Medical Marvels, un documental para IMAX narrado por Matthew McConaughey. La banda sonora, co-compuesta junto a Salinas, fue grabada en Budapest y destaca por su experimentación sonora y su enfoque innovador en el uso de la orquesta. El soundtrack del documental se encuentra disponible en todas las plataformas digitales

Los HMMA, que reconocen lo mejor de la música en medios audiovisuales, han nominado en esta edición a figuras como los Oscarizados Hans Zimmer y Diane Warren, o la cantante Miley Cyrus. Videla ya había sido nominado en 2022 por Midwest Tango, una pieza que grabó con una orquesta de 60 músicos en la icónica Newman Scoring Stage de Fox Studios.

Aunque basado en Los Ángeles, Videla mantiene un vínculo fuerte con sus raíces argentinas. En Midwest Tango integró el bandoneón de José Luis Pedrazzini, grabado en Buenos Aires, como un elemento clave dentro de la pieza, y para el documental LUCHA: A Wrestling Tale colaboró con el cuarteto de cuerdas argentino The B Flats. Su versatilidad como compositor y orquestador lo ha llevado a trabajar en producciones de renombre como The Dynasty: New England Patriots (Apple TV+) proyecto que también ha sido nominado en esta edición de los Hollywood Music in Media Awards en la categoría de Best Score, Retrograde (National Geographic) y Kangaroo Valley (Netflix), entre otras.

Actualmente, Videla tiene varios proyectos en desarrollo, incluidos un documental recientemente grabado en el Synchron Stage Vienna y una serie documental para Netflix, aunque los detalles permanecen confidenciales.

La música de Elevation ya se puede escuchar en cines en Estados Unidos y en Argentina desde el 28 de noviembre.