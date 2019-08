Toto Ferro y su polémica canción autobiográfica: ¿fue dealer?

Sin filtro, Toto hizo una fuerte confesión sobre su pasado. "Casi todas las historias que están en las letras me pasaron, como Choqué el auto e papá (en la madrugada de un Día del Padre); otras las inventé, aunque la de ‘José’ sí me pasó".

Toto irrumpió en el mundo artístico en su debut como Carlos Robledo Puch en el aclamado filme El Ángel, de Luis Ortega. Hoy, el joven brilla en El Marginal 3, donde interpreta a Moco, un "chico bien" que termina en el penal de San Onofre y cuenta con la protección de los hermanos Borges.

Algunas frases de la canción dicen: "Yo prendo yerba buena / Maria antes te vendía / Ahora esquivo condenas / Iba en el bondi con todo el olor / Sacaba la nota de una buena flor / Le subía unos pesos al precio / Qué negoción / Igual la compraban, amaban su amor / Dirty business de pendejo / No digo que ahora soy viejo / Pero del Hustle ya estoy lejos / De haberme agarrado hubiera ido preso / Mochila llena de ritmo y sustancia / Pa venderselo a la vagancia / Delinquia when I was in the school / Yo creía ser un niño cool / Por fumar Maria y tomar Redbull / Antes lo aclamaba / No te digo que lo amaba / Pero lo exprimía / Me pagaba el día / Me pagaba las salidas / No sé, fantasía / Maria antes te vendía / Ahora esquivo condenas".

Finalmente sobre su trabajo televisivo expresó: "La verdad es que es una serie que hizo mucho ruido. Estoy recontento porque me divierte mucho esta historia y hay muy buenos actores que, además, me caen muy bien. Fue una linda experiencia".