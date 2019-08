En otro orden, Maxi López otras vez entró en escena. El futbolista realizó un posteo sobre sus hijos, en la misma sintonía de lo que había comentado en PH Podemos Hablar. En el programa de Andy, acusó a Wanda Nara de que no lo dejaba ver a sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino.

Ayer lo que hizo fue subir una foto de él con los tres menores en el living de su casa comiendo y mirando la tele, y con el mensaje en inglés: "Missing our fridays of pizzas and movies #flashbackfriday #lovely #evenings", es decir, "extrañando nuestros viernes de pizzas y películas".

El futbolista, quien en la actualidad vive en Río de Janeiro, está a la espera de alguna oferta laboral. En tanto que sus hijos viven con Wanda y Mauro Icardi en Italia. Trascendió que López podría tener una chance de regresar a Italia para jugar en Napoli, pero por ahora solo son rumores. Luego de que Maxi difundiera ese mensaje, la mediática "respondió" con historias de Instagram en las que se ve a sus hijos en un vuelo regresando de Ibiza.

Maxi tiene problemas con su trabajo. Mauro también, ya que explotó la guerra entre el Inter y el futbolista y su representante (Wanda). Ella planea demandar al equipo italiano. De lograr un fallo a su favor, el delantero podría finalizar su relación con el equipo milanés dos años antes de que finalice su contrato y quedar libre. Así son los días de la mediática. Como muchas veces, en medio de rumores, exposición y conflictos.

