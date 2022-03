La denuncia de Lucila se conoció luego de que Martin, quien cubre la invasión rusa en Ucrania, se cruzara con Santiago Cúneo. Este jueves por la mañana, Christian Martin fue reemplazado por Elisabetta Piqué.

"Ante los agravios de público conocimiento, hago saber que iniciaré querella con el patrocinio del Dr. Juan Dragani, a modo de que los involucrados respondan ante la Justicia por cada una de las calumnias, injurias y amenazas, así como los daños causados a mi buen nombre y honor", había anunciado días atrás el periodista en su cuenta de Twitter.

"Estoy bien porque encontré mi historia clínica y estoy más tranquila que nunca", sostuvo la denunciante tras el revuelo que se generó a raíz de la denuncia por violencia de género.

Christian-Martin.png La Nación+ sacó del aire al periodista Christian Martin

"Todo lo que digo es verificable, comprobable. (El abogado Santiago) Cúneo tiene toda la historia clínica donde se relata que la noche anterior voy a Urgencias y después mi médico de cabecera nombra las lesiones que aparecen en el informe", explicó Lucila. "En ese registro médico está el día, la hora, y dice que es mi hermano de Cataluña", señaló.

Con respecto al episodio de violencia de género, la hermana de Christian Martin explicó que "estábamos trabajando para un canal de televisión, yo estaba en el segundo piso (del hotel), él estaba en el tercero. Cuando terminamos de editar el informativo de la 1 am yo hablo con la persona que estaba cuidando a mi hija en ese momento y me dice, conociendo la situación (laboral), 'subí a tu habitación de vuelta (había bajado a fumar) y andá a dormir por lo menos dos horas'. Voy, me ducho, me pongo el pijama y mi hermano, que seguía en mi habitación en vez de irse a la suya, me dice 'qué hacés?'. Le digo que me voy a dormir y me dice que no y me pone una almohada en la cabeza".

Lucila relató que su hermano parecía otra persona. "Su cara estaba transformada. Creí que me podía matar".