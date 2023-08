Según detalló, a los 76 años y sin ficciones en televisión, no recibía propuestas laborales y no tenía manera de cubrir sus gastos. “Primero, este es mi oficio. Segundo, soy un actor que está sin trabajo. Tercero, encontré un texto que es muy apropiado para el momento político y económico que está viviendo el país”, explicó Alarcón cuando le preguntaron sobre esta nueva forma que encontró para ofrecer su arte.

El popular actor consiguió tal repercusión que este fin de semana se juntó una multitud para ver la obra que realiza frente a la Iglesia del Pilar y, de esta manera, manifestarle su apoyo, además de ofrecerle su ayuda económica.

Entre el público presente, no faltaron los curiosos, la prensa y hasta algunos famosos que se acercaron a verlo. Walter Santiago, más conocido como Alfa de Gran Hermano, estuvo en la plaza apoyando al actor, al tiempo que también le dio difusión mediante sus redes sociales tanto en la previa, invitando a ir, como en post. "Gracias por permitirme compartir un domingo hermoso", le dedicó en su Instagram.

Otra famosa que se ocupó de difundir el espectáculo fue Barby Franco, la modelo e influencer que está en pareja con el abogado Fernando Burlando y que publicó en sus redes sociales el afiche de la obra y escribió: "Para quien quiera ver a este enorme artista y ayudar". Y después compartió una foto con Alarcón, con el mensaje: "Sos groso".

BARBY FRANCO.jpg La modelo e influencer Barby Franco compartió información sobre el evento en sus redes sociales.

Este lunes, un día después de su nueva presentación en la Plaza Francia, el actor habló en Bien de mañana (El Trece). “Hubo muchísima gente que se acercó con mucha entusiasmo, emoción y cariño”, fueron las primeras palabras de un Pablo Alarcón emocionado. Consultado sobre su actuación, el artista contó:” Estoy interpretando un texto de un francés de un chico de 18 años que en el año 1548 en Francia ante la altísima corrupción de un gobierno salió a gritar por las calles lo que se llamó El discurso de la servidumbre voluntaria o el contra él, que es el gobierno”.

“Es un espectáculo que está contra la corrupción. A estos tipo de gobiernos no lo defiende el ejército, los defiende cuatro o cinco cómplices, socios en el fruto de sus saqueos, ladrones…”, señaló y agregó: “El gobierno no necesita gente hábil, necesita gente codiciosa que se acerca al poder para enriquecerse, se ofrecen ante el poder como ante el matarife hasta con su sangre”.

Sobre lo ocurrido con el publicó, Alarcón describió: “La gente se acerca después del espectáculo y es muy bello. Yo ya lo había hecho en una época de mi vida cuando me tuve que ir del país cuando en el gobierno peronista de Isabel Perón me vinieron a matar a casa, salí rajando por supuesto, no le voy a poner pecho a las balas. No soy como lo políticos que dicen ‘yo si no tengo laburo salgo de caño’. Mi cultura es el laburo”.

Alarcon-multitud.mp4 Una multitud acompañó a Pablo Alarcón en su presentación "a la gorra" en Plaza Francia.

"Discurso sobre la servidumbre voluntaria", es la obra que presenta Pablo Alarcón junto al músico Augusto Gavilán, los domingos de 15 a 17 horas en Plaza Francia, en la zona de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. La obra dura sólo 15 minutos y se repite varias veces durante las dos horas en las que permanecen en la plaza.

Durante la pandemia, ya se la había rebuscado haciendo "teatro delivery". El actor, que también es muy buen cocinero, iba a los domicilios de las personas que lo convocaban para cocinar y, a su vez, hacer una obra de teatro.