Tras las PASO, el dardo de Luciana Salazar a Martín Redrado

Nos referimos a Luciana Salazar y su expareja Martín Redrado, ya que la modelo le dedicó en sus redes un mensaje cual dardo envenenado.

"¡Feliz! Ganaron todos los que quería que ganen", escribió en su cuenta de Twitter la blonda pasadas las 22.30, junto a un emoji de corazón. Esto podía entenderse como un guiño al sorpresivo triunfo de Javier Milei en las presidenciales y de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Luli-Salazar-01.jpg

Pero no hizo falta entrar en el terreno de la especulación porque ella misma se encargó, minutos más tarde, de profundizar más y de dedicarle un posteo en Instagram al economista, quien es asesor de Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió en la interna de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich en la Ciudad.

"¡Feliz! Aunque sé que mañana el que se creía el próximo 'ministro de economía' va a seguir sin cumplir, ya que especuló con ganar para pagar los casi 19 meses que debe. La vida te paga con la misma de lo que sos, un perdedor", publicó contra Luli Pop contra el actual Secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.

"Ni las brujas y macumbas te sirvieron. Empezá a ser persona y la vida te lo va a recompensar. Karma", agregó enojada en una segunda historia dedicada a Redrado, con quien está enfrentada judicialmente, por la manutención de su hija Matilda.

Luli-Salazar-02.jpg

Luciana Salazar y la alimentación de Matilida

Hace algunos días, Luciana Salazar compartió en su Instagram la caja de preguntas para interactuar con sus seguidores, y en medio de las múltiples consulta sobre su vida privada, alguien le consultó acerca de la alimentación de su hija, Matilda.

Ante la pregunta puntual de "¿Cómo es la alimentación de Matu? ¿Tiene algunos permitidos?", Luli respondió: "Algunos, como todos los niños, pero come muy sano". "En casa las golosinas no existen, solo en los cumples", añadió la actriz.

Luciana-Salazar-Matilda.jpg Luciana Salazar y su hija Matilda hace algunos años. Archivo.

Meses atrás, Lulia había revelado a la revista Caras lo importante que le parecía que su hija mantuviera una dieta "healthy": "Desde que comenzó a comer a los seis meses, le doy una alimentación supersana para cuidarle los dientes del efecto de la azúcar. Además, nunca le dolió la panza ni se descompuso. No le doy cosas que puedan dañarle el hígado".

"Come mucho pescado, zapallo, verduras y frutas. Y solo toma agua, no le doy gaseosas. Si bien le encantan los hidratos... los fideos, le doy de forma moderada. A su vez, come algunas vainillas y masitas dulces que le fascinan", declaróa.