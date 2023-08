Lali Espósito redobló la apuesta contra Javier Milei

A pesar de estar de gira por España, Lali se mantuvo informada durante la jornada de elecciones en la Argentina.

"¿Ya votaron, che? Cuenten", preguntó la diva del pop, recibiendo las inmediatas respuestas de sus fanáticos e incluso fue Moria Casán, con quien grabó recientemente un video, quien reaccionó a su pedido.

"Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina", le escribió la diva.

Ya después de conocerse los primeros resultados oficiales, Lali publicó un mensaje insinuando su contraposición con el libertario Milei, quien arrasó en las PASO.

"Qué peligroso. Qué triste", planteó Lali al manifestar su preocupación por la situación del país.

Embed Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

El posteo tuvo muchísimos comentarios criticándola y apoyándola.

"Peligroso es vivir con 120% de inflación Lali, dale", fue uno de los comentarios que recibió la cantante.

Embed Peligroso es vivir con 120% de inflación Lali, dale — (@luismadovale) August 14, 2023

"Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre. Triste es que te maten por un celular y salgan en 12hs. Triste es como entran las drogas al pais. Triste es lo que se vive todos los dias en el pais", fue otra de las reacciones a su mensaje.

Lali Espósito les contestó a quienes la criticaron por cuestionar a Milei

Luego del revuelo que se generó por su comentario sobre el triunfo de Javier Milei, Lali se expresó, con un largo texto que difundió en sus redes, contra quienes la criticaron.

"No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO", comenzó su descargo la cantante.

Embed No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera… — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

"La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado del que no se caga en lo ganado en materia de derechos", continuó el texto que difundió.

La artista luego señaló que podría "no opinar nada", pero, según expresó. "No soy soy así. Así que ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos", concluyó.

granata-lali.png La reacción de Amalia Granata al comentario que hizo Lali Espósito

Quien le salió al cruce inmediatamente fue la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, que retuiteó un comentario que le hicieron a la cantante.

"Lali hace algunas semanas carnearon a una mujer y se la dieron de comer a unos chanchos y no te vi tirar ni un solo tuit", fue el mensaje que republicó la polémica legisladora.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flalioficial%2Fstatus%2F1691080598461284353&partner=&hide_thread=false Que tengan la mejor semana posible Besòs para todxs — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Luego, en un último mensaje, Lali volvió a reiterar: "Que tengan la mejor semana posible. Besos para todxs".