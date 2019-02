Tras seis años separados, Kevin, Joe y Nick vuelven a juntarse con el lanzamiento de una nueva canción que recién se conocerá mañana.

El grupo confirmó su vuelta a la música a través de redes y anunciaron el estreno de una nueva canción llamada "Sucker" que estará disponible en las plataformas de streaming a partir de las 12.

Además de estrenar este nuevo single, también anunciaron que hicieron una participación en el famoso “Carpool Karaoke” de James Corden como grupo que se podrá ver a partir de la semana que viene como parte del “Late Late Show”.

La banda nació 2005 y fue impulsada por Disney, pero en octubre de 2013 finalmente se disolvió. Durante su paso por la música fueron conocidos por temas como “Sos”, “Burnin’ Up”, “When you look me in the eyes”, “Year 3000” y “Pom Poms”, que fue uno de sus último cortes.

Cada uno de los integrantes siguió su propio camino: Nick enfocó su carrera en el mundo de la actuación; Joe continuó en el mundo musical; y Kevin se alejó por completo del espectáculo.