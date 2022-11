Tras su accidente, reapareció Gonzalito de Los Wachiturros

Este martes, Muñoz estuvo en un móvil con Intrusos (América TV) y sorprendió con su increíble recuperación, a dos semanas de haberse sometido a una cirugía por un coágulo en la cabeza.

"Me caí de un escenario de dos metros. Mi señora me dijo que yo tenía 50% de probabilidades de vivir y 50% de probabilidades de no seguir", comentó el artista en el programa de Flor de la V.

Cuando le preguntaron por el momento del accidente, el artista mencionó que tiene pocas imágenes de esa noche. "Se ve que tomé mucho y me empujaron de atrás, pero no me acuerdo muy bien", precisó.

Por último, Gonzalito agradeció a los profesionales de la salud que lo atendieron en el país vecino. "Se portaron de diez los médicos, las enfermeras, todas las personas que me atendieron", cerró.