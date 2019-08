Flor, en el programa STO y cuando Guido Zaffora le preguntó si había sido fuerte ver a Joaquín con Calu, no dudó en responder: "Claro que fue fuerte. No me enteré por él ni por ella. Ya no era mi novio cuando empezaron a salir. Me mandaron una foto de ellos chapando en la playa", aseguró sobre las imágenes que mostraban a la nueva pareja acaramelada a pocos meses de confirmada su ruptura con Vitola. "¿Pero vos sos amiga de Calu?", indagaron en el ciclo de América. Y Flor aseguró: "Era. Fuimos muy amigas en un momento. Igual, sororidad ¿no?".

Más allá de la tranquilidad con la que Flor trató de hablar del tema, quedó la sensación bien contundente de que a ella no le gustó nada lo que pasó o lo que es peor, no le gustó la manera en la que se manejó su amiga. La hija de Araceli González explicó qué fue lo que más le dolió de la situación: "Te puede pasar cualquier cosa en la vida, el tema es el respeto y el cuidado del post. Yo no juzgo que alguien se enamore de otra persona que puede ser tu amigo, conocido o lo que sea, el tema es cómo te manejás en la vida", cerró tajante.

Calu, por su parte, no se hace mucho drama, para ella la relación se dio y no pensó en lo que había antes. "Fluyó... Hay cosas que no se explican. Pero sí, los dos estamos muy interesados en estos temas, con muchas ganas de aprender, de ser conscientes, de estar presentes y de aportar desde nuestro lugar, más allá de que uno cambie sus hábitos. Eso nos conecta mucho", contó Calu sobre la relación.

Lo cierto es que para Flor la noticia no fue la mejor y en algún momento que se crucen seguramente no será de la mejor manera. Calu sigue enamorada y feliz, tal vez para ella la amistad con Flor no era para tanto...

