Esta mañana, Arce publicó en su cuenta de Twitter una foto junto a Rodrigo de la Serna en el set de la exitosa serie de Netflix. “¿Qué le habrá dicho a Arturo a Palermo para que se ponga tan contento?”, escribió. Y esa frase incitó a una seguidora a recordar una foto del actor argentino junto a la autora del poemario “Pequeña Belén (no) Ilustrada” en los premios Martin Fierro 2012: “Lo que tienen en común es Belén Francese, jaja”.

Inesperadamente, el actor español respondió a ese comentario de una forma tan desagradable como machista: “¡Ambos tenemos mejor gusto, querida, y preferimos los perros a los gatos!”.

La respuesta de Francese

Tras los dichos de Arce, Ángel de Brito interactuó con la vedette. “Se juntaron dos de tus ex y uno te trató de gato”, le comentó. Y la respuesta de Belen Francese fue desopilante: “Jajajaja, upa, qué caliente que se quedó. Todo porque nunca entendió que NO es NO. ¿Y ex? Las ganas... ¡mis dos ex novios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridículo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...”.

Incluso, la modelo se tomó su tiempo para pegarle a De la Serna: “No lo conozco como persona. Solo lo crucé en un Martín Fierro y no tengo interés de conocer Machirulos que se juntan y hablan de una mujer, o la descalifican; no son ni target”. Lapidaria.

