Las diferencias comenzaron porque Campbell acusó Latorre de tener un exabrupto con Natacha Jaitt, quien fuera la amante de su marido Diego Latorre. Se sabe que a Yanina le salta la térmica cada vez que le recuerdan el largo affaire que tuvo Gambetita en el pasado y por eso todo derivó en que la rubia desatara toda su furia en vivo, al punto de que obligó a Campbell a dejar el móvil.

Sin embargo, la discusión comenzó por el lado de lo que Campbell dijo sobre la pelea que sostienen Latorre y su compañera de Nosotros… Agustina Kampfer en los medios y las redes sociales. “Yo no me meto, desconozco el expediente. Conozco lo que decían los medios, el “run run”, la respeto mucho intelectualmente a Agustina (Kampfer). Escuché a Yanina Latorre que contó (sobre su intimidad), esperemos que se expida la justicia, no es mi rol juzgar a nadie. Con Yanina no tengo un cariño especial pero adoro a la mamá. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, pasé 9 meses de embarazo caminando en la cinta al lado de Dorita”, le dijo a Ulises Jaitt en referencia a la mamá de Yanina.

“Yanina se excede un poco, comete varios exabruptos, como el que tuvo con Natacha. Me parece poco feliz, ella estaba dolida pero siempre le digo a mis hijos una cosa: poner el inodoro en el baño está buenísimo, ponerlo en el medio del comedor no. Me divierte, es tan tira bomba… A veces comete algunos exabruptos, cuando habló de Natacha fue bastante doloroso, y cuando falleció, ahí no me gustó. Si a Kämpfer la eximen de todo, Yanina se puede comer un juicio por calumnias e injurias. Yanina no es el juez”, continuó “Chispita” Campbell en el ciclo “El Show del Espectáculo” de Radio Urbana.

“Agustina es mi compañera, valoro otros cosas, si juzgamos a uno, juzguemos a todos (…), hay un montón que deberían mostrar cual es el origen de los fondos y a quién le pusieron pauta y a quién no. Muchos de ellos son grandes señores, la condena es todos por igual, Agustina me parece una muy buena persona”, concluyó al respecto.

Pero al otro día, en una entrevista que le hicieron al salir del estudio desde donde se transmite Nosotros, Ángel de Brito la mandó interceptar con la notera Maite Peñoñori para que Yanina la “ajusticie” públicamente.

Ahí Yanina no sólo le espetó a Campbell con su característica vocecilla que ella no dijo nada sobre Natacha, a quien calificó de chantajista, sino que la amenazó en vivo con divulgar capturas de los mensajes que “Chispita” intercambiaba con su madre sobre la pelirroja panelista.

"Te pido, con respeto, ¿Qué exabrupto tuve con Natacha Jaitt? En mi vida, después de padecer y ser víctima de una extorsión y persecuta de parte de Natacha, hablé de ella. El día que falleció, y están mis compañeras de testigo, fui el ser más respetuoso. Tampoco nunca hablé de Ulises (hermano de Natacha), él está obsesionado. Porque vos en la tele, de la boquita para afuera, te haces la vivita. Y no me desafíes porque los muestro y los subo, donde decís que está acomodada en el programa. No te va a gustar, y todo esto es porque vos dijiste que yo hablé de Natacha y nunca lo hice", dijo Yanina, haciendo exactamente lo que ella desdeñaba de Natacha.

Como ya no se podía hablar, Campbell cansada de la voz chillona (hay que decirlo, ya se lo señaló Nacha Guevara en vivo) de Yanina abandonó el móvil.

Campbell para terminar la discusión bajó los decibeles, pero fue lo mismo que nada. “Te pido disculpas, entonces", le llegó a decir asombrada de la cantidad de amenazas que Latorre es capaz de lanzar por minuto sin importarle si está encendida o no la cámara.

Pero Yanina ya estaba enojada y acotó: "Claro, me tenés que pedir disculpas, porque vos nos podés decir que yo tuve un exabrupto con la hermana de él, cuando no lo tuve. No pongas en mi boca palabras que no dije. Yo me banco lo que digo, no lo que no digo".

Para los desprevenidos, ya saben: nada de intercambiar mensajes con Yanina o sus allegados porque pasan al “archivo de la vergüenza”. Y para De Brito una pregunta: ¿Hasta cuándo, Ángel?