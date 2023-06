Tremendo cruce en vivo de Mauro Zárate y Natalie Weber con Flavio Azzaro

"Mentiste un año sobre Mauro, un año entero diciendo boludeces. Dijiste que Vélez le había dado plata a los padres de Mauro", disparó Weber y agregó: "Después dijiste que Mauro era un sorete, un mercenario, un mal hermano, mal tipo, mal hijo, pesetero, mal marido y mal amigo". Por su parte, Flavio, quien se mostró sorprendido, negó todo y la modelo contó: "Yo tenía la mejor con él hasta que de repente se hizo un festín cuando Mauro pasó de Vélez a Boca".

Luego, Weber le pasó a la producción un viejo video de Azzaro hablando en la televisión sobre Mauro y lo pasaron en vivo. "Ustedes sabían que en alguna que otra oportunidad Vélez como club le dio guita al padre de Zárate, lo ayudó, que hizo debutar a todos los hermanos, los acobijó, que culpa tiene Vélez de los que te putearon", expresó el periodista en aquella ocasión.

"Estuve amenazada, seguridad 24 horas, no tenés idea de lo que viví", aseguró Weber y le dio responsabilidad a Azzaro, quien le metió leña al fuego: "Ella hace este circo porque le sirve". "Me preguntaron qué pienso y opiné", dijo Natalie, quien continuó: "El periodista se tiene que fijar cómo comunicar". Por su parte, Azzaro respondió la acusación de que miente recordando que "tu marido dijo que solo jugaría en Vélez" y dejó picando "¿Quién miente?".

Después, ¡Mauro Zárate pidió salir al aire y se sumó a la discusión! "Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo, es un pobre tipo, que no tiene nada", fueron las primeras palabras del delantero. "Así es Mauro Zárate", expresó Flavio y el futbolista le contestó: "Y vos sos un cagón". "Si nos tenemos que agarrar a trompadas, nos la agarramos", comentó el actual jugador de Cosenza, equipo de la Serie B de la Italia.

"Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso que lo hayan llevado al programa", criticó Zárate, quien continuó: "Este tipo no tiene nada en la vida y no va a poder llegar a nada porque lo echan de todos lados y tuvo que crear un programa para hablar boludeces". "Mauro no está hablando de casualidad, lo armó con su esposa", sospechó Flavio y MZ comentó: "Si yo sabía que venía hoy Nati no iba al programa".

"¿Y armado para qué? Yo salí porque vos no le tenes que hablar a mi mujer", dijo Mauro y Flavio contestó: "Yo no le hablé, ella me habló a mí". "Vos no querés al periodismo", aseguró el periodista y el delantero lo interrumpió: "¿Cómo que yo no quiero al periodismo? Quiero a la gente que trabaja y no dice boludeces como vos. Yo no estoy cortando el teléfono porque ella trabaja acá, pero que no hable más con vos". El cruce de la semana...