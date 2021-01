Tyago Griffo se anima a SEX y admitió: "En el sexo soy..."

La participación en el Cantando 2020

Popular acompaño a Tyago en la semifinal del Cantando 2020, y a pesar de no haber logrado llegar a la final -luego de ser derrotado por Cachete Sierra, se mostró muy contento y feliz de haber podido tener esa oportunidad. "Un poquito cansado, pero bien, contento por lo que estoy viviendo, muy feliz", apuntó.

Cantando2020 tyago y la bomba.mp4

El 2020 fue un año muy complicado para todos y el Cantando, dadas las circunstancias, se volvió una propuesta "de lujo" para los artistas que no podían trabajar. "Esta propuesta del Cantando 2020 nos agarró a todos en una situación en particular, sin poder trabajar, sin tener la posibilidad de hacer nada. Nos puso de rodillas a todos. Y la verdad que acepté por el contexto, porque estábamos sin trabajar y porque iba a ser una experiencia linda, un desafío”, explicó Tyago luego de admitir que no era la primera vez que le habían propuesto trabajar juntos y en la cual se habían negado.

“A nosotros en el 2019 nos propusieron hacer el Bailando juntos y no acepté. No salió en ningún lado eso, pero la verdad es que sí, nos habían convocado a los dos para hacerlo y no nos pusimos de acuerdo. Ninguno de los dos éramos bailarines e iba a ser muy complicado, en cambio, ahora que tiene que ver con la música lo vi más llevadero. Y con mi mamá, tenemos nuestras diferencias para todo", explicó el joven cantante.

tyago y la bomba.jpeg Tyago Griffo y la Bomba Tucumana en el Cantando 2020

A pesar de dirigir y producir los discos de su mamá, que llegaron a ganar dos Premios Gardel a mejor álbum de Cumbia Femenino, Tyago admitió que no volvería a trabajar con su madre en este tipo de certámenes y explicó el porqué. "Me enojo fácil yo. Pasa que es complicado, es familia y encima es una relación madre e hijo. Si no me gusta algo se lo digo y ella tiene su personalidad, su opinión formada, sus formas. Es complicado. Pero, nos digamos lo que nos digamos, el amor que nos tenemos es más importante que cualquier que otra cosa", concluyó.

Tyago Griffo se suma a "SEX, viví tu experiencia"

La obra de José María Muscari, SEX, es un espectáculo diferente donde una troupe (compañía) de artistas muy diversos se mezclan y potencian el arte con música, baile y teatro donde lo visual y sensorial ponen a la luz las incertidumbres del público sobre el sexo, un tema que inquieta a todos e incomoda a muchos. Luego de adaptarse a la pandemia y realizar SEX Virtual y Auto Sex, el show vuelve a su lugar original -el Gorriti Art Center- y recibe al público para que viva nuevamente la experiencia. Pero esta vez contará con la participación de Tyago Griffo.

tyago en sex.jpeg

"Elegí quedarme en Buenos Aires este verano y hacer temporada en la obra de Muscari. Me pone muy feliz que pensaran en mí y me den un lugar en el show donde pueda cantar y mostrar un perfil distinto. SEX es un desafío y me gusta sumarme a esta propuesta tan diferente. Tengo unas canciones muy lindas, momentos muy buenos y alguna canción en inglés", remarcó Tyago.

El espectáculo, que ahora mutó por cuestiones de distanciamiento y no contará con el contacto entre los artistas y los espectadores (como era antes), seguirá siendo una experiencia a vivir. "Está buena la propuesta como espectáculo. Estoy contento con lo que me toca, porque se trata de lo que hago yo, que es cantar. Es una experiencia. Tienen que venir a vivirlo porque es jugado. Te lleva y transporta a unos lugares y saca una personalidad de uno que por ahí está guardada".

SEX.mp4

Durante la entrevista el cantante se animó a decir que el Cantando 2020 había creado un "monstruo" con Cachete Sierra, pero sin dudas SEX creará un "monstruo" con Tyago, sacándolo de su zona de confort. “Ojalá -admitió- Mati Napp, el coreógrafo, me dijo: ‘el primer, segundo día vas a estar así, que no entendés nada. Segunda, tercera función, vas a encontrar tu personaje acá adentro”, apuntó Tyago. Y admitió: "Va a estar bueno. Lo veo como un desafío, y también como una manera de animarme, porque yo soy bastante “anticuadito”, “clasicón”, como de la "old school" (vieja escuela) y "medio cabecita cerrada".

“Me tocó sumarme a un muy lindo elenco, muy lindas personas que me hicieron sentir cómodo, relajado desde el minuto cero. Me aconsejaron que me relaje, que trate de vivirlo desde ese lugar. Y me dijeron: ‘SEX te cambia, te despierta algo en la cabeza, en la personalidad, que por ahí uno no lo tiene metido'", concluyó.

Pero, Popular no se podía quedar con la duda, y decidió indagar un poco más en la intimidad de uno de los 'sexs symbols' argentinos. ¿En qué cosas sos más de la "vieja escuela"?, fue la pregunta que hizo que Tyago se animara a ir más allá y a hablar de su vida sexual. “Y bueno voy a tener que empezar a abrirme un poco de mi intimidad", apuntó entre risas y continuó: "Al momento del sexo quizás. Se ha probado por ahí cosas, pero soy bastante clasicón en ese sentido”.

Y tras admitir que nunca pisó un sex shop, agregó: "En la parte de la intimidad, sentí –o al menos así lo veo yo- que me conformo con poco, me alcanza con lo básico. No sentí la necesidad. Capaz después de SEX puede que me surja. Hasta ahora, no sentí la necesidad de incorporar elementos”. "Soy medio pudoroso y vergonzoso en la intimidad", concluyó.

Situación sentimental del "Bombito"

Hasta su participación en el Bailando 2017, poco se sabía de la vida de Tyago Griffo, y ni hablar de su vida privada. Pero, todo trabajo en los medios, conlleva una exposición. Recién ahí conocimos más de la intimidad del joven, quien durante su participación del certamense puso de novio con Rocío Robles una de las bailarinas.

Al poco tiempo, nos enteramos que su verdadero amor y con quien ya lleva más de ocho años de relación -entre idas y vueltas- era Azul López, una joven cordobesa, con la que incluso, convivieron tres años. Hace unas semanas, luego de estar distanciados durante un tiempo, volvieron a mostrarse juntos y el cantante admitió que su relación viene muy bien.

0023617928-700x360.jpg

"Es una persona especial en mi vida, que está hace muchos años a mi lado, acompañándome. Obviamente, como todas las parejas, con idas y vueltas, con peleas, pero creo que nosotros pasamos una barrera de tiempo y de cariño que ya nos sentimos casi como familia. Es un amor más que de novios", explicó. Y añadió: "Podemos estar distanciados, peleados, pero a mí me va a importar siempre si está bien. Ya pasamos una frontera, son muchos años, como ocho".

Aunque no sabemos si hablaba específicamente de su relación con Azul, el Bombito admitió "Me encantaría formar una familia y casarme". "No sé cuándo, capaz me agarra la loca y me caso", apuntó.

Próximos proyectos

Con una corta pero intensa trayectoria en el mundo musical luego de formar parte del grupo Trulalá y Kimbara, hace dos años el artista se animó al mundo solista. "Nunca voy a dejar de cantar. La música es mi pasión, mi cable a tierra, para lo que yo me preparé toda mi vida. Es cantar, crear, producir mi música y mis discos", comenzó explicando.

Embed

Y añadió: "Tengo mi banda, mis músicos, los guerreros que me acompañan a todos lados. Y hace dos años que estoy con mi banda como solista y estuvimos recorriendo todo el país y gracias a Dios muy bien, con muy buena aceptación del público. Así que espero, en los días que me queden libres, poder organizar giras por el país".

Pero, la pregunta es: ¿Se animará a algo más? ¿Lo veremos haciendo teatro? “Me encantan los desafíos, me decís de hacer teatro y, si me gusta la propuesta, me animo. Me siento preparado para afrontar cualquier proyecto artístico. Hoy en día hay que estar capacitado para hacer de todo. Me encanta todo lo que tenga que ver con el mundo artístico”, concluyó el artista.