"Despojado de su maquillaje, Jack Nicholson sigue siendo un personaje fuera inusual. Un ícono familiar, reconocido por todos. Un actor mítico, galardonado con tres Oscars y decenas de premios. El único monstruo sagrado que todos llamamos simplemente Jack. La paradoja de Jack es que pensamos que lo conocemos y a la vez mantiene constantemente el misterio. Admitimos conocerlo y el resto es misterioso", dice el teaser del documental Dr. Jack y Sr. Nicholson, sobre el actor que cuenta en la actualidad con 82 años y se encuentra semi retirado.

En el audiovisual, escrito y dirigido por Jeanne Burel y Emmanuelle Nobercourt, se narra cómo, en pleno apogeo de Nicholson gracias su trabajo en Barrio Chino (China Town, 1974) de Roman Polanski, un periodista logró obtener un dato que fue primicia hasta para el propio actor: la mujer a la que consideraba su hermana era en realidad su madre.

Ocurre que June Francis Nicholson, la madre del actor, quedó embarazada a los 17 años, y por eso sus padres John y Ethel May Nicholson decidieron, en vista de que la joven no sabía quién era el padre del bebé, hacerse cargo del mismo.

Un periodista de Time Magazine que investigaba a Nicholson para un perfil, sacó el dato de una fuente cercana a la familia y llamó al actor para confirmarlo pero éste lo negó rotundamente hasta que en una charla con su tía Lorraine, a quien también creía su hermana, ésta le confesó la verdad.

Tenía 37 años y tanto su madre como sus abuelos habían fallecido. El caso tomó resonancia en los Estados Unidos, y el propio actor salió a dar la cara. "Fue un momento bastante dramático, pero no lo que llamaría traumático. Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento", contó en una entrevista.

En cuanto a la identidad del padre de Nicholson, nunca se pudo confirmar quién era en realidad, sobre todo por la negativa del actor ganador del Oscar a realizarse una prueba de ADN. De acuerdo a los biógrafos del intérprete de Las Brujas de Eastwick, había dos nombres en la lista: Eddie King, compañero de danza de June, y Don Furcillo-Rose, un hombre adicto a la bebida que conoció a la madre de Jack, por entonces una “bailarina exótica”, la dejó embarazada y contrajo matrimonio con ella cometiendo bigamia.

Furcillo-Rose abandonó a June a poco de casarse y antes de morir, en 1997, pidió a su hija Donna que buscara esclarecer si Jack era o no su medio hermano. En 2001, ella publicó un libro llamado “No conoces a Jack: la historia de un padre eliminado” con la intención de llamar la atención de la prensa pero no lo logró y murió en 2004 a raíz de un cáncer.