Uruguay: las polémicas declaraciones de Dady Brieva lo dejaron sin shows

¿Qué pasó? El humorista, fiel a sui estilo ácido y confrontativo, había hecho menciones que a raíz del tipo de cambio favorable, los uruguayos cruzan a la Argentina para comprar artículos de primera necesidad, como los de farmacia o perfumería. Esos comentarios habrían impactado en la escasa venta de tickets, lo que obligó a los organizadores de la gira a tomar una drástica decisión.

"Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva los shows programados en el interior del país en el mes de agosto están suspendidos. Pedimos las disculpas por los inconvenientes causados", dice el mensaje que colgó el propio artista en su Instagram. La gira incluía presentaciones en Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José.

¿Cuáles fueron las declaraciones polémicas de Dady Brieva en su paso por Uruguay?

Lo hizo, por ejemplo, en el programa radial uruguayo Malos pensamientos (FM 101.9) donde -a modo de burla- declaró: "Sin embargo cuando te fuiste a comprar desodorante a Farmacity, donde van todos, porque acá te rompen el traste por un dentífrico".

"¡Qué cultural que es Buenos Aires...! No entran en un puto teatro, llenan los Farmacity", insistió y acotó con polémica: "Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien".

Brieva-criticas.mp4 Dady Brieva se refirió en tono de burla a los uruguayos que cruzan a la Argentina a comprar distintos productos.

El ex Midachi también vivió un momento incómodo cuando estuvo invitado en el programa de televisión "Buscadores" de Canal 5, donde su conductor, Antonio Maeso le preguntó: "¿Cuándo llegaste al Uruguay? Tomaste agua de la canilla? Te invito a que tomes"

Ante el "¿por qué?" de Brieva, el periodista le retrucó: "Tu presidente dijo que no salía agua de las canillas... probá, hace así (gesto de apertura) y fijate si sale. Y ahora dijo que el agua era salada... Vos cuando sentís eso sabés que eso no es cierto y tuvo una repercusión muy grande en todo el mundo, tanto que de todas partes llamaron para saber porqué no sale agua de las canillas".

"Quería preguntarte porque sos parte de ese país y que sos (sic) un presidente me parece alineado...", acotó el conductor del ciclo y el cómico le contestó: "Mi presidente dice muchas boludeces, como lo han dicho tus presidentes de mi país (...) Yo no le escapo al bulto y me parece una boludez decir eso, no me extraña tampoco, me parece una gilada".

Brieva-agua.mp4 Brieva y su paso por "Buscadores" de Canal 5 de la TV de Uruguay.

La cosa no terminó ahí: invitado a la mesa de la versión uruguaya de "Polémica en el bar", se cruzó con la panelista Patricia Madrid por el conflicto que tuvo lugar entre 2005 y 2010 por las llamadas "pasteras".

"Nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni cómo bloquearon nuestras fronteras y cómo nos perjudicaron durante varios años, producto de que Uruguay quería desarrollarse económicamente poniendo una pastera acá. Entonces, la memoria es importante", le espetó Madrid.

"¿Y les fue bien con la pastera?", le preguntó Dady. "Sí, nos fue muy bien. De hecho, tenemos tres. Y nuestro PBI creció y nuestra industria forestal es puntal a nivel tecnológico y en materia medioambiental a nivel mundial", le contestó la periodista.

"Como los argentinos no van a olvidar el gobierno de Margaret Thatcher, nosotros no nos vamos a olvidar del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tomando la decisión del quiebre de las pasteras", agregó la comunicadora.

A lo que Brieva cuestionó el rol de Uruguay durante la Guerra de Malvinas: "¿Cuándo va a prescribir todo ese tipo de cosas yo te dije, vos me dijiste? Porque ustedes le cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo no me olvido de eso".

Brieva-pasteras.mp4 Dady Brieva en su paso por "Polémica en el bar" versión Uruguay.

Todo esto raid mediático lejos de ayudar a la promoción de su unipersonal confabuló para que el público no tuviera intenciones de ver al santafesino sobre el escenario y a falta de varios días para los shows, la producción se evitó un dolor de cabeza mayor y directamente canceló el tour.

Lógicamente, tras esta determinación, el nombre y apellido del actor se convirtieron en tendencia en redes sociales y muchos uruguayos aprovecharon para descargar su bronca.