A dos meses de la confirmación de la separación entre Valeria Archimó y Guillermo Marín, el asunto puede escalar a un gran escándalo mediático. El empresario tuvo la intención de salir a desmentir la versión de nuevo amor y la terminó embarrado porque Archimó se puso furiosa con las versiones y con las palabras del padre de la pequeña de ambos, Ambar, de cuatro años: "Sería de psicópata estar con una mujer a los dos meses de separado, por respeto a Valeria y por mi hija. Adoro a Sol, mato por ella y no va a cambiar nada. Si tengo que firmar un contrato con Sol lo hago en la esquina. No me escondo. El tema es que abre la posibilidad a que yo haya estado antes con Sol, porque trabajamos juntos hace tiempo", contó Marín al conductor Mariano Iúdica.

"Yo estoy tranquilo con Sol. Siempre le digo a Sol que vamos a tener una relación de hermanos", remató Marín y Archimó -que desde su casa miraba el programa- saltó como leche hervida. "En ese punto, la producción del programa se comunicó con Archimó, quien estaba furiosa, y Diego Estéves (productor) se animó a transmitir una síntesis de lo que sentía: 'Dijo que ni loca sale al aire. Guillermo, pregunta si la está cargando cuando decís que Sol Pérez es 'una hermana' para vos'".

ADEMÁS:

Calendario de series: cuáles son los estrenos en Netflix, HBO, Amazon, Hulu y TV

Keanu Reeves cumple 55 y lo celebramos con sus mejores cinco películas

A lo que azorado Marín replicó: "No sé, si ella considera que la cargo no me puedo meter en la cabeza de ella. Valeria es fantástica, tuvimos ocho años de amor muy intenso, muy buenos. Si ella considera que la estoy cargando porque digo que Sol es como una hermana... No sé. Nunca voy a hablar mal de Valeria porque no lo merece, es una mujer bárbara. Ella sabrá por qué cree que la cargo y tendrá que decirlo ella".

Todo empezó el jueves pasado cuando Mariano Caprarola, panelista de Flor a la Tarde (Magazine con Flor De La V) lanzó un rumor explosivo cuando señaló que a un mes y medio de la separación Archimó-Marín, éste estaría manteniendo un romance con Sol Pérez quien trabaja en sus producciones teatrales, como La Revista de Carmen Barbieri y Federico Bal.