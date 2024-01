Vanina y Silvina Escudero disfrutan de unos días de vacaciones en Punta del Este

silvina-escudero-bikini-barbiecorejpg.jpg

Sin embargo, fue en la playa donde Silvina y Vanina Escudero realmente se lucieron con una bikinis que mostraban los increíbles cuerpos que poseen y con transparencias que lograban que más de uno se diera vuelta a admirarlas.

En las redes sociales no faltaron los que halagaron a ambas: "Las hermanas más lindas de Argentina!", "indiscutiblemente hermosas", "que mujerones" fueron tan solo algunos de los comentarios que recibieron las dos mujeres que, todo el tiempo, exhibieron su belleza y su simpatía. Sin dudas, tanto Silvina Escudero como Vanina Escudero arrasaron en Punta del Este.

Silvina Escudero: "Graciela Alfano conmigo fue malísima y muy cruel"

"Graciela Alfano ha sido muy cruel, muy hija de puta. Yo era una pendeja y ella ya era grande. Me sentí muy maltratada, lo recuerdo y digo 'qué injusto'. Yo trabajaría con cualquier persona, hasta con ella que ha sido malísima conmigo", opinó la bailarina en conversación con Intrusos (América Tv).

La actriz no se quedó callada. "Si yo fui malísima, pobrecita, esperá que me seco la lágrima", ironizó. "Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos? No era una nena, tenía 28 pirulos. En los paneles generamos un conflicto para que la gente hable, los que entran al Bailando conocen eso. El show termina y terminó hace 15 años, Silvinita".

Por otro lado, Alfano recordó cómo se comportó en la pista del Bailando cuando apareció como la nueva novia de Matías Alé, luego de que ella terminara su vínculo de diez años: "Ponete en mi lugar, un poco de sorodidad. La señora pone su mano llena de barro en el calzoncillo del señor y me la tuve que bancar. Si te querés victimizar en el momento para que la gente tenga un show, buenísimo, pero pasaron 15 años y es vintage que hable de mi edad".