Esta mañana, a poco de haber comenzado al aire, el conductor confirmó lo que era un rumor: "El 28 de diciembre será el último programa de "No Somos Nadie" del año, de esta radio, y del ciclo, y no es ninguna broma por el Día de los Inocentes. Me voy, se termina después de 12 años".

Posteriormente, Varsky agradeció a las autoridades y compañeros de la 95.1 FM, pero también de las estaciones en donde trabajó, como Aspen y Rock and Pop.

"La razón es estrictamente personal. Me cansé de dormir cuatro horas por noche, me agoté. Quiero volver a descansar bien. Disfrutar de momentos familiares y sociales sin mirar el reloj, sin bostezar, sin quedarme dormido", manifestó.

El popular conductor expresó su amor por el programa, al que consideró como "el proyecto más personal" que llevó adelante.

"Me voy en un excelente momento del ciclo, en el que todo funciona perfecto", enfatizó.

Durante su mensaje de despedida, comentó que se irá a otro ciclo, del que no dio detalles, pero adelantó que le "dejará dormir siete u ocho horas seguidas".