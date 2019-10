Xipolitakis recordó la traumática separación del padre de su hijo, Salvador, tras la denuncia por violencia de género. Transparente y a corazón abierto, Vicky se quebró al hablar del escándalo con su exmarido, Javier Naselli.

"Yo hoy estoy con un bebé y hago de mamá, de papá, de mejor amiga. No priorizaron para nada lo humano. Hasta el día de hoy, se fue y nunca más preguntó por su hijo. No me pasa absolutamente nada, ni su obra social, ni alimentos, ni nada. Tengo a mi papá, que es mi héroe", comenzó Vicky, antes de quebrarse.

"¡Vamos a un corte! Ja ja ja", descomprimió con una carcajada la vedette y luego agregó: "Te juro que no me gusta llorar. Soy pura felicidad, soy feliz con el hijo que tengo".

Por su parte, Sandra Mihanovich fue una de las invitadas a la última mesa de Almorzando con Mirtha Legrand. En medio del programa, la Chiqui le preguntó a la reconocida cantante por su relación con Lizy Tagliani.

"Me parece una persona tan buena, tan buena energía tiene, es tan positiva, tan ocurrente, tiene un humor sano, genera amor por todas partes, responde a cualquier agresión poniendo la otra mejilla. Es un orgullo para mí", concluyó Sandra.