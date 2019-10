Farro y un choque que casi le cuesta la vida: "Tengo la mitad de la cara armada"

"Estuve muerta unos segundos", empezó la modelo con la confesión en el programa Podemos Hablar, del canal Telefé, y ante la mirada de todos los invitados.

ADEMÁS:

Tras lo cual, agregó detalles: "Tuve un accidente de moto que me destrozó toda la cara y por eso tengo la mitad de la cara reconstruida. El casco voló en el aire y se me desprendió la mandíbula de un lado y se me fracturo del otro. Tenia la mitad de la cara colgando".

"Estuve un año y pico para recuperarme. Tuve que volver a aprender a hablar, a comer, a moverme", recordó.

Farro comentó que cuando estaba en el suelo recordó el teléfono de su padre, algo que le era imposible memorizar, y se lo otorgó a una persona para que le diera aviso.

"Sentí que no era mi momento. Vi una luz muy brillante en la que vas y vas pero de repente volví", afirmó.