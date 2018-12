En el mismo, interpreta a Frank Underwood, el popular personaje principal de “House of Cards” que, tras las denuncias en contra del actor, fue quitado de la serie para la última temporada, haciéndolo morir en la ficción.

Sin embargo, en la grabación (en la que habla a cámara), Spacey parece hacer referencia más a sí mismo que al personaje. No por nada el título del video es el juego de palabras “Let Me Be Frank”, que puede ser traducido como “Déjenme ser Frank” o “Déjenme ser franco”.

“Yo sé lo que quieren. Oh, seguro, intentaron que nos separáramos, pero lo que tenemos es muy fuerte, muy poderoso. Después de todo, compartimos todo ustedes y yo. Yo les conté mis secretos más profundos y oscuros. Les mostré exactamente lo que la gente es capaz de hacer. Los impacté con mi honestidad, pero principalmente los desafié y los hice pensar. Y ustedes confiaron en mí, aunque sabían que no deberían haberlo hecho”, comienza diciendo el actor.

Y luego, agrega: “Yo sé lo que quieren: ustedes quieren que vuelva. Claro que algunos creyeron todo y están esperando que yo confiese todo, muriéndose para tenerme declarando que todo lo que se dijo es verdad y que obtuve lo que me merecía. ¿Nos sería fácil? Sería tan simple. Solo que ustedes y yo saben que nunca es tan simple, ni en la política ni en la vida. Pero ustedes no creerían en las palabras sin las pruebas, ustedes no se apresurarían a emitir juicios sin tener los hechos, ¿no? ¿No lo hicieron? No, no ustedes. Son más inteligentes”.

Continuando con las frases que llevan a pensar en un doble sentido, Spacey añade: “Puedo prometerles esto: si no pagué el precio por las cosas que todos sabemos que sí hice, definitivamente no pagaré el precio por las cosas que no hice. Claro, dirán que estoy siendo irrespetuoso y que no respeto las reglas del juego, como si antes hubiera jugado con las reglas de cualquier juego. Nunca lo hice. Y a ustedes les encantó”.

Y, por último, concluye: “A pesar de todo lo que se dijo, de la animosidad, de los titulares, de la condena sin un juicio previo… A pesar de todo, incluso de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien. Y mi confianza aumenta cada día, sabiendo que pronto sabrán la verdad completa. Pero espérenme un minuto. Ahora que lo pienso, ustedes realmente nunca me vieron morir, ¿no? Las conclusiones pueden ser tan engañosas… ¿Me extrañaron?”.

