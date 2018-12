Por distintos motivos, los hombres influyentes del mundo mediático vernáculo como Marcelo Tinelli y Jorge Rial en Intrusos hacen una “mea culpa” sobre conductas machistas que hasta hace muy pocos años tenía un público masivo que acompañaba con rating y repercusión.

Hoy son otros los tiempos, gracias a los colectivos de mujeres Ni Una Menos y Actrices Argentinas se encaró una dura batalla contra la violencia de género y sus derivados.

El caso más emblemático es el de Baby Etchecopar porque intervino la justicia por denuncias varias contra el conductor de Radio 10 por su programa El Angel del Mediodía. En una resolución inusual la justicia exige al conductor que a partir de marzo incorpore un espacio feminista de 10 minutos por su imputación de por violencia de género y discriminación.

Ayer al mediodía fue el turno de Baby a quien la justicia en un fallo reciente le puso un límite en el trato a la mujer: “No somos infalibles. No siempre los hombres de los medios tenemos la razón. Siempre tenemos el micrófono y creemos que el micrófono nos da la razón”, arrancó con esta reflexión y terminó con la aceptación de la orden judicial: “‘Me parece bien que vengan especialistas (los nombres los acercará la fiscal Verónica Guagnino, experta en la materia) diez minutos en defensa de la mujer. Me viene bien cambiar la cabeza”.

El viernes a la madrugada tras la final de Showmatch, Tinelli se hizo eco de los millones de mensajes en las redes sociales recordánole su pasado reciente en el ciclo cuando con tijera en mano cortaba la polleritas de sus participantes en una acusación claramente machista.

El conductor se hizo cargo de su pasado: “Es cierto que hoy esos programas no causan gracia, sino rechazo. Por eso digo que 2018 es un año de aprendizaje y agradecimiento a las mujeres. Fuimos criados de una manera y este nuevo chip implica un cambio para mejor, para ser mejor persona no sólo con las mujeres, sino con mis mujeres. En mi caso este cambio no es una imposición, uno lo entiende y las sociedades no cambian para atrás”, contó ayer en el ciclo Hay Que Ver (El Nueve).

El primero en empezar en hacer una autocrítica fue Jorge Rial, quien en junio pasado abrió Intrusos con el pañuelo verde atado a su muñeca y días atrás dijo: “Soy un machista en recuperación, me tengo que reestructurar. Hoy las mujeres vienen a reparar y sanar todo lo que nosotros rompimos. Ellas son muy valientes y la lucha es contra los medios que siguen siendo muy machistas”