Mientras llega el estreno, salió a la luz un tráiler con un video que adelanta lo que será ese clásico especial navideño

El formato, además de Mariah Carey, contará con la participación de artistas como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris. Las gemelas de Carey, Moroccan y Monroe.

En el video se puede ver la historia que cuenta el especial, cuando el planeta vive una crisis de alegría navideña. Sin embargo, el Polo Norte sabe que solo una persona la puede resolver: Mariah Carey, la gran amiga de Santa Claus.

Combinando actuaciones musicales, increíbles bailes y una innovadora animación, la llamada "Reina de la Navidad” entrará en acción para crear una festividad espectacular que traerá alegría al mundo entero.

Apple TV+ también estrenará el 7 de diciembre una entrevista exclusiva con el presentador Zane Lowe en la que la artista hace un recorrido de su lista de reproducción de canciones favoritas para Navidad, y habla sobre su nueva música y sus memorias recientes, The Meaning de Mariah Carey

En 1994, Mariah Carey lanzó el sencillo “All I Want for Christmas Is You“, que desde entonces se volvió en uno de los referentes musicales de Navidad en todo el planeta.