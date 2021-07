Violeta Urtizberea sufrió acoso en las redes sociales

"Supuse que usabas peluca. En unos días vas a tener a fans en frente de tu casa", dijo la persona cuyo nombre la ex actriz de Las Estrellas no dio a conocer. En otro mensaje agregó: "Ya tu dirección se la estoy pasando a todos. Si no lo sabías pasé tu número también. Así vos me bloquees voy a seguir pasando tu nueva dirección". Y enseguida contó: "Vos sos una mierda", continuó.

Violeta, ya entre enojada, pero también preocupada, escribió al publicar los mensajes en sus redes: "No soy de dar lugar a estas cosas pero hace un tiempo estoy sufriendo acoso de esta persona, claramente no es la que figura en la cuenta. Tuve que cambiar mi línea de teléfono y no se bien qué hacer".

"Esta persona no para un segundo de insultarme. Ojalá encuentre algo para hacer con su vida, con el tiempo al pedo que gasta en insultarme. Ya lo bloqueé. No quiero estas energías en mi vida. Ya dada de alta, me quedé en casa cinco días más para cuidar a los demás, beso", lo expuso ella en la misma red. Una tendencia que se repite y que pone a los famosos en alerta ya que en muchos casos no pasa