Volvió Jey Mammón a la Argentina: "No me escapé del país"

El conductor llegó a Ezeiza y se detuvo unos minutos a hablar con los medios que esperaban su arribo: "No me escapé del país", sostuvo en referencia a la denuncia mediática por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto.

Qué dijo Jey Mammon sobre Lucas Benvenuto cuando volvió a la.mp4 El conductor acusado de abuso sexual dio su testimonio al llegar al Aeropuerto de Ezeiza

"Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa", se defendió ante los periodistas de chimentos que se encontraban en el aeropuerto.

"No me fui a reflexionar. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer”, definió. Luego, puntualizó sobre el lugar en el que se quedó en el país europeo. “Si alguien se escapa, no se va a Madrid. A Chueca, al barrio gay, chicos", remarcó.

https://twitter.com/agus_rey/status/1647672375217991680 Jey Mammon volviendo a Argentina, saliendo del aeropuerto de Barajas pic.twitter.com/wGm2dmgkRG — Agus Rey (@agus_rey) April 16, 2023

En los últimos días la periodista de chimentos Mariana Brey, en el programa Socios del espectáculo de El Trece, había contado detalles del regreso de Mammón al país.

"La verdad, estoy intentando poner mi cabeza en ‘apagado’, hasta que decida qué es lo que va hacer, en ‘mute’. Los argentinos, acá, me tratan con mucho amor… y después, lo que te puedo decir, se dicen muchas cosas’, referido a lo de Lucas, la verdad que no me quiere hablar de eso específicamente, no ahonda en ese tema", relató Brey sobre los mensajes que se cruzó con el conductor.