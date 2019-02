No obstante, fuentes le confirmaron a POPULAR que el grupo tocará en vivo en Argentina en el verano de 2020.

La noticia fue dada en las redes sociales del conjunto oriundo del País Vasco, con una foto en la que aparecen el cantante Evaristo Páramos, el guitarrista Sumé y el bajista Abel, junto a la frase de una canción que dice: "Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando".

Embed Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando.#LaPollaRecords pic.twitter.com/2PoL2cw5gL — LA POLLA RECORDS (@La_PollaRecords) 20 de febrero de 2019

En los próximos días, se espera que el grupo brinde detalles sobre futuras presentaciones o grabaciones, a pesar de que Evaristo ya tenía planes al respecto con su actual banda, Gatillazo.

Fundado en 1979, La Polla Records fue un grupo pionero del punk rock español y marcó un camino para otras bandas en lo que refiere a la autogestión.

La banda, que se mantuvo en actividad hasta el año 2003, llamó la atención además a partir de sus letras contra las religiones, el fascismo, el capitalismo y las instituciones políticas.