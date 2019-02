Este martes, la plataforma de streaming estrenó el primer tráiler de The Dirt, la película basada en el libro “The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band”, que batió récords de venta desde el 2002.

The Dirt (La Mugre) está protagonizada por Daniel Webber como el vocalista Vince Neil, Douglas Booth como el tecladista Nikki Sixx, Iwan Rheon como el guitarrista Mick Mars y el rapero Machine Gun Kelly hará lo propio como el baterista Tommy Lee, que cobró una inusitada fama a raíz del video íntimo que reflejaba su vida matrimonial con la ex conejita de Playboy Pamela Anderson.

También se anunció la participación de Tony Cavalero como Ozzy Osbourne y David Constable como el mánager Doc McGhee.

La película se estrenará en la plataforma de streaming el viernes 22 de marzo.